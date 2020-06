Nascondeva l’eroina in auto e a casa: arrestato

Un altro pusher finisce nei guai a Viareggio, stavolta in piazza Manzoni dove è stato fermato nel pomeriggio di ieri (19 giugno) da una volante del commissariato di polizia. Gli agenti lo hanno notato a piedi con fare sospetto e hanno deciso di fare un controllo. L’uomo sulle prime ha detto di avere i documenti in un’auto parcheggiata vicino. Ottenuti i documenti, gli agenti hanno verificato l’identità e scoperto che era conosciuto per spaccio.

Lo hanno così controllato e all’interno della vettura gli agenti hanno trovato 6 involucri di cellophane contenenti eroina.

Le risultanze dei primi controlli hanno fatto ritenere opportuno procedere ad una perquisizione domiciliare, che veniva effettuata unitamente a personale della Squadra Anticrimine. Qui sono stati rinvenuti altri involucri di eroina termosaldati, un bilancino elettronico, soldi e diverso materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo, G.A.S. di origini tunisine, 57 anni, non in regola con il permesso di soggiorno è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato al carcere di Lucca in attesa di giudizio.