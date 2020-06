Vandali sulle Mura, Tambellini: “Sono delinquenti”

“Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili dei danneggiamenti sulle Mura”. Lo assicura il sindaco Alessandro Tambellini condannando il raid vandalico che è stato messo a segno sulle Mura: “Perché distruggere ciò che altri hanno faticosamente costruito? Perché danneggiare ciò che appartiene a tutti? Perché offendere, con calci, pugni, il lavoro di chi ogni giorno alza la serranda? Non ci sono parole. E vi prego, non riduciamo tutto a un semplice ‘servono controlli’”.

“I controlli ci sono e c’erano anche ieri sera e anche stanotte. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili di questi gesti: alberi divelti, cestini rovesciati, serrande e vetrine di negozi danneggiate. Vorrei che ci concentrassimo anche sull’altra parte del ragionamento e cioè che chi fa questo, oltre a essere un imbecille, è anche un delinquente – sottolinea il primo cittadino. Non si possono usare mezzi termini e non ci sono giustificazioni: i vandali che hanno imperversato in città in queste ultime ore – sempre di notte, naturalmente – sono la rappresentazione palese di prepotenza, violenza e inciviltà. Non si tratta di ‘ragazzate’ ma di vigliaccheria bell’e buona, a danno dell’intera comunità”.

“E a questo proposito – avverte Tambellini – se qualche cittadino ha visto, lo comunichi alle forze dell’ordine. Alla tristezza che ci assale nell’assistere a questi scempi, si aggiunge l’amarezza di vedere che, anche nei momenti in cui ci vorrebbe una forte coesione politica, civile e sociale – insomma, uno sdegno unanime – qualcuno non perde l’occasione per cercare altrove le colpe di quanto è accaduto: il Comune, la giunta, la Polizia Municipale. Tra l’altro dimostrando di non sapere cosa avviene in città, visto che – come riportato anche dalle cronache cittadine – proprio ieri sera erano in corso controlli speciali con tutte le forze di polizia tra cui anche la Municipale. Noi non ci fermiamo nell’opera di riqualificazione, valorizzazione ed educazione sociale. E lo facciamo insieme alla città, insieme ai cittadini. A tutti quei cittadini – che sono la stragrande maggioranza – he amano Lucca, la difendono, la valorizzano, la rispettano”.