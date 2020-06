Alcol e droga fra giovanissimi nelle serate in città: ancora multe e sanzioni dopo i controlli interforze

Ancora controlli, a Lucca e in Versilia, di tutte le forze dell’ordine per prevenire situazioni di degrado e di consumo di droga nei centri urbani, collegati alla movida.

Al servizio hanno partecipato la polizia, i carabinieri, la Guardia di finanza e le polizie municipali di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, supportati da un’unità cinofila antidroga della polizia e dei carabinieri.

A Lucca sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento urbano, che proibisce di andare in giro portando bottiglie di alcol dopo le 22. Un ragazzo di 19 anni, inoltre, è stato trovato con una canna di hashish e sarà segnalato al prefetto. Diversi altri ragazzi sono stati segnalati dal cane antidroga in quanto probabilmente avevano assunto sostanze stupefacenti, e quindi sono stati sottoposti a perquisizione. Alcuni di loro, minorenni, sono stati riaffidati ai genitori che si sono dovuti recare in tarda serata alla caserma dei carabinieri in Cortile degli Svizzeri.

A Viareggio, dove hanno partecipato al servizio anche la polizia stradale e la capitaneria di porto, sono state identificate oltre 100 persone, controllati 36 esercizi commerciali e 60 autoveicoli. Sono state elevate 16 multe per violazione del codice della strada e sequestrata una moto per mancanza di assicurazione obbligatoria. Il proprietario di questa ultima moto è anche stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante il servizio, tra l’altro, è stata posta particolare attenzione al contrasto dello spaccio nella pineta di ponente di Viareggio, dove con l’unità cinofila, sono stati trovati e sequestrati circa 35 grammi di cocaina pura e 14 grammi di hashish, già pronti per la vendita “al dettaglio” in dosi da un grammo circa.

Le operazioni, definite in linguaggio tecnico ‘ad alto impatto’, proseguiranno anche per la prossima settimana.