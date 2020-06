Cinque feriti nello scontro fra un’auto e due moto

Spettacolare incidente, ma per fortuna senza gravissime conseguenze, nel pomeriggio di oggi (21 giugno) a Piano di Gioviano.

Per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrati sulla Ludovica, all’incrocio con via Casone nella frazione di Borgo a Mozzano un’auto con due moto. Sul posto sono arrivate, inviate dalla centrale unica del 118, l’ambulanza medicalizzata di Borgo a Mozzano, e le ambulanze di Bagni di Lucca e della Misericordia di Barga.

Il bilancio parla di cinque feriti: due codici verdi, trasportati a Castelnuovo Garfagnana e due codici gialli trasportati all’ospedale San Luca di Lucca.

L’incidente si è verificato praticamente davanti al negozio Forma Mobili.