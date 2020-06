Perde il controllo della moto a Porcari, si cercano testimoni

Incidente a Porcari, si cercano testimoni. Arriva direttamente dal sindaco Leonardo Fornaciari l’appello per ricostruire la dinamica di quanto successo ieri (20 giugno) alle 19 in viale Marraccini.

“Un giovane di 21 anni è caduto con la sua moto a metà del viale in prossimità della curva – dice Fornaciari – Stava andando in direzione via Puccini. È ricoverato in condizioni assai serie. La dinamica di questo incidente non è però del tutto chiara. Sarebbe molto importante avere elementi in più. Quindi se qualcuno avesse assistito al fatto, o avesse qualche notizie in merito è pregato di mettersi in contatto con la polizia municipale di Porcari che sta approfondendo il fatto. Anche questo è senso civico”.

Foto dalla pagina Facebook Leonardo Fornaciari sindaco