Si perdono sui sentieri del Pizzo d’Uccello, doppio intervento per il Sast

Il Soccorso Alpino è stato attivato ieri sera (2o giugno) al confine fra le province di Lucca e Massa Carrara in tre località diverse.

Il primo intervento ha interessato tre escursionisti dispersi, padre e due figli sotto la cresta di Capradossa, nel gruppo del Pizzo d’Uccello. I tre avevano sbagliato sentiero e si sono trovati su un pendio impervio caratterizzato da placche di roccia liscia. Allertato il 118, la stazione di Carrara si è messa in contatto con i dispersi e li ha guidati fino alla Capradossa. Due tecnici della stazione li hanno raggiunti per guidarli nel rientro. Il padre, che accusava forti dolori alle anche e al ginocchio, è stato prelevato dall’elisoccorso mentre i due figli sono rientrati al Rifugio Donegani.

Alle 21,30 è arrivata un’altra richiesta per due ragazzi sulla via Marathon, sempre al Pizzo d’Uccello. I due alpinisti, una ragazza e un ragazzo, sono rimasti in contatto con i soccorritori ma erano equipaggiati per trascorrere la nottata in sicurezza. In mattinata, dopo un consulto con i soccorritori, hanno intrapreso la discesa in corda doppia.

Sempre in serata è giunta infine un’altra richiesta di attivazione sempre per i tecnici di Carrara per un escursionista in difficoltà in località Bagnone. La squadra del soccorso alpino, insieme a personale medico e vigili del fuoco, si è messa in cammino per raggiungere l’uomo, classe 1963 originario della Spezia. Nella fase di rientro alla macchina si è ritrovato fuori sentiero ritrovandosi in un canale a circa 1100 metri di quota e ha lanciato l’allarme. La squadra dei soccorritori alpini, assieme al medico, lo ha raggiunto intorno alle 2 di notte. Constatate le buone condizioni di salute, i soccorritori hanno trascorso la nottata assieme all’escursionista per poi intraprendere questa mattina la via del rientro.

A causa del terreno impervio e della necessità di ricorrere a specifiche tecniche di movimentazione e sicurezza tipiche della progressione in montagna, la squadra dei soccorritori alpini è riuscita a trarre in salvo l’uomo e a riaccompagnarlo in sicurezza alla macchina.