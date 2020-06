Tpl, depositato in procura l’esposto della Regione

Questa mattina (22 giugno) i legali della Regione Toscana hanno depositato in sede penale l’esposto che ripercorre tutte le fasi della complessa procedura di gara per il gestore unico del tpl su gomma ed evidenzia, in particolare, la presunta omissione dei gestori uscenti nel trasferimento dei beni necessari affinché il legittimo aggiudicatario possa iniziare a gestire il servizio.

Sempre oggi i legali hanno definito l’atto di citazione in sede civile per il danno economico che la Regione subisce a causa dei ritardi dei gestori uscenti; danno quantificato al momento per il mese di luglio in 2.361.000 euro.