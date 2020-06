Coltivazione di marijuana in casa: in manette una coppia

Una vera e propria piantagione di marijuana in una casa di Fagnano. Per questo motivo una coppia di italiani di 39 e di 30 anni è finita in manette dopo l’operazione dei carabinieri della sezione radiomobile di Lucca.

I due da alcuni mesi convivevano presso la casa dell’uomo a San Donato, mentre nella casa di lei di Fagnano, semi indipendente con una corte interna in comune con altre unità immobiliari, avevano allestito una vera e propria piantagione di marijuana, distribuita su più livelli, con un meccanismo di luce e di areazione di livello tale da riprodurre l’ambiente naturale all’area aperta.

I militari hanno nei giorni scorsi raccolto alcune segnalazioni sui movimenti sospetti della coppia, che con frequenza giornaliera si portava alla piantagione per seguire e curare la crescita delle piante. Ieri sera i carabinieri hanno sorpreso i due dentro casa, accertando con loro la presenza di circa 80 piante di marijuana, altro stupefacente già in corso di essiccazione, ma soprattutto di un vero e proprio sistema di coltivazione curato nei minimi dettagli.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari, ovviamente nella casa di San Donato, in attesa dell’udienza di convalida.