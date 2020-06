Scontro auto-moto a Viareggio, centauro in ospedale

Ancora un grave incidente ha visto coinvolti nel pomeriggio di oggi (23 giugno), intorno alle 17,45 un’auto e una moto in viale Einaudi a Viareggio, davanti all’hotel Mercure

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine lo scontro è stato molto violento. Ad avere la peggio il centauro, un giovane di 26 anni, che ha riportato un forte trauma cranico. Per accelerare le operazioni e viste le gravi condizioni il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.

Per il rilievo sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale di Viareggio.