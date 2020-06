E’ stato ritrovto un uomo disperso nei boschi dello stazzemese. Sul posto, in località Buca alla Vena, una volta ricevuto l’allarme si erano recati i vigili del fuoco. E’ stato l’elicottero Drago che era stato attivato per le ricerche a individuarlo: lo ha verricellato a bordo e, in accordo con la sala operativa del 118, trasportato all’ospedale Versilia.

Era stata allestita in zona una unità di comando locale, con personale Tas (topografia applicata al soccorso), nucleo cinofili e l’elicottero drago del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo. Sul posto era presente anche personale.