In ospedale un operaio caduto nel piazzale di una cartiera

E’ stato portato in ospedale un operaio che è caduto mentre stava scendendo da un mezzo pubblico nel piazzale di una cartiera di Borgo a Mozzano. L’episodio che non è escluso possa essere stato provocato da un improvviso malore, è avvenuto attorno alle 13,45 di oggi (24 giugno) per cause che sono in corso di accertamento.

L’allarme è stato dato da altri colleghi che hanno chiamato il 118. La centrale operativa ha inviato una ambulanza e un’automedica. Il lavoratore si trovava in stato confusionale quando è stato soccorso dai sanitari. E’ stato trasferito al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.

E’ tutta da verificare ancora la dinamica dell’accaduto: sul posto sono stati inviati i medici del lavoro e all’ospedale il paziente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso.