Scontro tra tre mezzi in A12, due feriti

Tre veicoli coinvolti e due feriti in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alla mezzanotte e mezza sull’A12, tra i caselli Versilia e Viareggio nella corsia sud.

Lo scontro, avvenuto per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale, ha provocato due feriti mentre un terzo è stato medicato sul posto. Una volta ricevuto l’allarme la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica nord e due ambulanze.

Un ferito è stato portato con il codice giallo per una ferita al ginocchio all’ospedale Versilia, mentre l’altro è stato trasferito a Cisanello, sempre in codice giallo, per un trauma cranico.