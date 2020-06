Nuovo servizio interforze ieri sera (26 giugno) in centro storico per prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti nel fine settimana ed evitare assembramenti nelle zone della movida lucchese.

Al servizio, che proseguirà per tutti i prossimi fine settimana, hanno partecipato polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale di Lucca, supportati da un’unità cinofila antidroga della polizia. Durante la serata sono state elevate tre sanzioni amministrative per l’uso di sostanza stupefacente a ragazzi di 20, 24 e 46 anni, che sono si trovavano rispettivamente in piazza San Michele, Caffè delle Mura e via San Paolino.

Foto 2 di 2



A differenza delle altre occasioni, non sono stati trovati minori in possesso di alcool o droga, per cui stavolta nessun genitore è stato costretto a recuperare il figlio in caserma.

Sempre in piazza San Michele, probabilmente a causa della presenza delle forze dell’ordine, il cane antidroga ha scovato 4 grammi di marjiuana di cui qualcuno si era disfatto abbandonandoli in un angolino per terra.