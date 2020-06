Cade in un dirupo e muore durante un’escursione in mountain bike

Escursionista finisce in un dirupo sul Monte Prana con la mountain bike e muore, con tutta probabilità a seguito di un malore.

È successo nel primo pomeriggio di oggi (27 giugno), intorno alle 14,30 nei boschi sopra l’abitato di Metato nel territorio del Comune di Camaiore e per il soccorso, dopo l’allerta inviato dalla centrale unica del 118 di Lucca, si è subito attivata una squadra dei vigili del fuoco della compagnia di Lucca ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Per l’intervento è stato anche allertato l’elicottero Drago di stanza ad Arezzo. Inoltre il Soccorso Alpino ha inviato sul posto le squadre a terra composte da tecnici e personale sanitario da Ritrogoli e da Metato per le stazioni di Lucca e Querceta.

Pegaso 3 ha raggiunto il luogo alle 15,17 e ha sbarcato medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Il medico non ha potuto che constatare la morte dell’uomo, un 44enne di Camaiore, A.P. le sue iniziali. Lo stesso elicottero Pegaso 3 ha effettuato il recupero della salma.

Tutte da stabilire le cause del decesso. Non è escluso che si sia trattato di un malore precedente alla caduta. Ad allertare i soccorsi era l’amico con cui stava compiendo l’escursione che si è allontanato dal luogo dell’incidente per chiedere aiuto. Grazie alla geolocalizzazione si è potuti risalire al luogo per l’intervento dei vigili del fuoco. Ma era ormai troppo tardi per evitare il decesso.