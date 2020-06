Fingono di chiedere un’informazione e sfilano il Rolex al turista

Hanno finto di chiedere un’informazione turistica, sfruttando la bella presenza e l’accento straniero. Ma alla fine un turista milanese, che passeggiava in bicicletta sul viale Marconi a Torre del Lago in pieno giorno, si è reso conto di non avere più al polso il suo Rolex del valore di oltre 5mila euro.

Le due donne si erano però già allontanate facendo perdere le tracce. All’uomo non è restato altro che fare denuncia ai carabinieri.

La dinamica del furto è chiara, secondo quanto ricostruito: il turista ha dato l’informazione chiesta dalle due ladre, che lo hanno salutato e ringraziato abbracciandolo: è stato in quel momento che una delle due ha sfilato dal polso il Rolex. Ora è caccia alla coppia che si è defilata con il ricco bottino.