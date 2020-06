Lutto a Pescaglia, morto l’ex sindaco Luigi Carmazzi

Lutto a Pescaglia per scomparsa di Luigi Carmazzi, già sindaco del Comune fino al 1990.

Alla moglie Rosaria e ai figli Paolo e Costanza le condoglianze del sindaco Andrea Bonfanti e di tutta l’amministrazione comunale per questa triste perdita cui si aggiungono quelle della redazione di Serchio in Diretta.

“Mi ricordo ancora quando – è il ricordo del primo cittadino – all’indomani della nostra vittoria del 2014, mi disse ridendo: “Ci volevi te per mandare via la Dc da Pescaglia”. Persona brillante, incline alla battuta pungente, estremamente intelligente e per la sua epoca un innovatore”.