Alcolici venduti in bottiglia fuori orario, multato un minimarket del centro

Andava in giro per il centro con bottiglie di alcolici dopo le 22, nonostante sia vietato da un’ordinanza comunale. Per questa violazione una persona è stata multata e una sanzione sarà elevata anche ad un minimarket cittadino che ha venduto gli alcolici.

E’ soltanto uno dei risultati del nuovo servizio di controllo interforze che ieri sera (27 giugno) è stato svolto sia a Lucca che in tutta la Versilia da Viareggio a Forte dei Marmi, su ordinanza del questore di Lucca, a seguito delle determinazioni assunte in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto in Prefettura, anche in considerazione dello stato attuale dell’emergenza epidemiologica.

Al servizio hanno partecipato la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e le polizie municipali di Lucca, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, supportati da un’unità cinofila antidroga della polizia di Stato e dei carabinieri.

In vicolo della Cervia, vicino ad un gruppo di ragazzi, è stato rinvenuto dell’hashish, ma le perquisizioni effettuate sui giovani hanno dato esito negativo. Anche ieri sera è stata registrata maggiore attenzione da parte dei più giovani. Nessun minorenne si è trovato nei guai.