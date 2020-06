Paura per un giovane scomparso: dopo ore ricontatta la famiglia

Sono state ore di apprensione nella Piana di Lucca per la scomparsa di un giovane che non aveva fatto ritorno a casa dai propri familiari. Sono stati loro a dare l’allarme nel tardo pomeriggio di oggi (29 giugno). Fortunatamente tutto è stato risolto in breve tempo.

Mentre erano infatti scattate le ricerche il giovane ha contattato i familiari. In serata le ricerche si erano concentrate tra Lucca e il territorio di Porcari. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Lucca insieme a personale dei nuclei cinofili, Tas (topografia applicata al soccorso) e Sapr ( Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto).