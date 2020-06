Strage di Viareggio, il ricordo delle vittime a 11 anni dal disastro

Viareggio, la Versilia e l’intera Lucchesia ricordano oggi (29 giugno) la strage del treno, avvenuta 11 anni fa. Nel giorno della ricorrenza del disastro, infatti, anche la facciata del Teatro del Giglio è stata illuminata con il logo dell’associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus Viareggio, “che porta avanti un lavoro prezioso e insostituibile di memoria, denuncia e attenzione sulla strage di Viareggio – spiega il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini -, attraverso l’impegno diretto dei familiari delle vittime. Il 29 giugno è una data che non si dimentica. 32 persone sono morte. Ogni anno, sempre più forte, chiediamo giustizia e sicurezza”.

Parole in memoria delle vittime sono state espresse anche dal presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini: “Ritengo che l’unica strada perché gli errori non siano ripetuti e gli incidenti come questo siano in futuro evitati, sia non dimenticare e lottare con determinazione per la giustizia. Come Provincia di Lucca siamo stati fin dall’inizio al fianco dei familiari e continueremo a farlo, senza esitazioni, perché la verità è necessaria per chi ha perso una persona amata, per tutta la città di Viareggio e per tutti noi. Ho fiducia nelle Istituzioni e chiedo a tutti di crederci: le Istituzioni devono fare altrettanto”.

All’unisono la richiesta che sia fatta piena luce sulla tragedia e che si arrivi ad una verità giudiziaria definitiva. Anche l’europarlamentare della Lega e candidata presidente alle regionali Susanna Ceccardi ha voluto esprimere vicinanza in questo momento alla comunità viareggina. “È una ferita ancora aperta – ha osservato -: non solo per Viareggio ma per tutta la Toscana. Un simbolo che racchiude non solo il dolore di una intera comunità ma anche la rabbia di tutti coloro che in questi anni hanno chiesto una sola cosa: giustizia. Stasera Viareggio, se pur nelle sue strade vuote, resterà senza dubbio un punto di riferimento, grazie anche all’associazione dei familiari delle vittime, per tutti coloro in Italia che vogliono verità, giustizia e sicurezza. Noi non dimenticheremo il 29 giugno del 2009”.