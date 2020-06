Coronavirus, a Lucca dimesso l’ultimo paziente dalla terapia intensiva

I casi di coronavirus dall’inizio della pandemia in provincia di Lucca, fino a ieri (29 giugno) sono stati 1.307. Nell’ultima settimana l’andamento del contagio è pari allo zero: da lunedì 22 a ieri c’è stato soltanto un solo caso, registrato a Viareggio. Sono i dati del resoconto dell’Asl Toscana Nord ovest che fa il punto sugli ultimi tamponi positivi. E proprio oggi (30 giugno) è stato dimesso l’ultimo paziente dalla terapia intensiva di Lucca.

Il maggior numero dei contagi si è registrato in Versilia, con 641 casi. Segue la Piana con 475 persone infettate e 191 in Valle del Serchio.

Il totale è quindi di 3.501 casi positivi sul territorio aziendale.

Guarigioni

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare il numero dei guariti: ad oggi (30 giugno 2020) si sono registrate 3252 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”).

Decessi

Ad oggi (30 giugno 2020) il totale dei decessi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest è di 448. Gli ultimi due sono stati comunicati il 26 giugno ed erano relativi all’ambito territoriale della Lunigiana.

Spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Le zone più colpite, in coerenza e conseguenza ai territori più colpiti dal virus, sono state la Lunigiana (con 94 decessi, 76 per residenza), la Versilia (con 79 decessi, 80 per residenza) e le Apuane (70 decessi, 65 per residenza).

Ricoveri per Covid

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, negli ospedali dell’Asl Toscana nord ovest sono in totale 5, di cui 1 in Terapia intensiva (una settimana fa erano sempre 5 ma con 3 pazienti in Terapia intensiva).

Sono tutti ricoverati all’ospedale di Livorno, uno in terapia intensiva e quattro in area Covid.

Oggi (30 giugno) è stato dimesso l’ultimo paziente Covid dalla terapia intensiva di Lucca, che diventa, almeno per il momento, una Rianimazione no Covid.

In allegato (immagine 4) viene visualizzata anche graficamente l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid negli ospedali dell’area Toscana nord ovest, con una costante riduzione dei ricoveri, dopo il “picco” che si era registrato nei reparti di Terapia intensiva e nelle aree Covid nel periodo dal 28 marzo al 3 aprile 2020.

Persone in isolamento domiciliare

Dal monitoraggio giornaliero ad oggi (30 giugno) sono 1419 – su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest – le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.