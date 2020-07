Finisce in cella dopo la lite con i vicini

Finisce in manette al termine di una banale lite tra condomini. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri (1 luglio) in viale Castracani dove per sedare gli animi dei vicini è dovuta intervenire la polizia.

Una volta sul posto, identificate le parti in causa, è emerso che su uno dei due uomini, Rachid Rboub, 41 anni, marocchino, pendeva una sentenza di condanna a 7 anni di carcere da scontare per spaccio internazionale di droga, per fatti commessi a Bologna 7 anni fa.

L’uomo, quindi, è stato tradotto in carcere in esecuzione della sentenza della corte di appello di Bologna.