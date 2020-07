Coronavirus, undicesimo giorno senza casi positivi e decessi in provincia

Undicesimo giorno senza casi positivi e decessi in provincia di Lucca. Questo quanto dice la Regione: in Toscana i nuovi contagi sono 9, mentre le guarigioni sono 6, quindi gli attualmente positivi sono in leggero aumento. Al minimo i ricoverati: solo due in terapia intensiva su 13 totali. Ma il governatore Rossi firma una nuova ordinanza per limitare i contagi da sovraffollamento e intrafamiliari.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8838 (l’86% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 349.745, 2618 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri.

Si registrano due nuovi decessi: un uomo e una donna, con un’età media di 78 anni, una a Massa Carrara ed una ad Arezzo. I morti in provincia di Lucca restano quindi fermi a quota 141.

Sono 3200 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 534 a Prato, 748 a Pistoia, 1052 a Massa (1 in più), 1351 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno (1 in più), 680 ad Arezzo (3 in più), 429 a Siena, 400 a Grosseto (3 in più). Uno in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 6 nella Sud est. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 311 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (più 4 rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 1233 (meno 276 rispetto a ieri, meno 18,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 435, Nord Ovest 736, Sud Est 62).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13, 3 in meno di ieri (meno 18,8%), di cui 2 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 33,3%). È il punto più basso dal 3 marzo per le terapie intensive e i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8838 (più 6 rispetto a ieri, più 0,1%): 224 persone “clinicamente guarite” (meno 4 rispetto a ieri, meno 1,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8614 (più 10 rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.