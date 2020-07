Minaccia i passanti nella zona di Porta San Gervasio, denunciato e poi accompagnato a psichiatria dagli agenti di polizia.

La volante è intervenuta questa mattina dopo aver ricevuto le segnalazioni. L’uomo, un 30enne di origine marocchina già noto per episodi del genere, è stato bloccato dopo un piccolo inseguimento terminato in via del Fosso e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

Dopo la formalizzazione della denuncia è stato accompagnato al reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca di Lucca.