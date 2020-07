Vigili del fuoco ‘liberano’ bambina rimasta chiusa in auto

Attimi di apprensione nella mattinata di ieri (3 luglio) in via dei Bacchettoni per una bambina rimasta chiusa in auto.

I genitori, poco dopo le 10 di mattina, hanno segnalato la presenza di una bambina chiusa dentro un’auto parcheggiata negli stalli di sosta sulla strada. Macchina chiusa, temperature elevate e le chiavi dell’auto rimaste sul sedile e che rendevano impossibile l’apertura da fuori.

Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco del comando di Lucca che in pochi minuti hanno aperto la vettura e consegnato la piccola nelle mani dei sanitari del 118, chiamati anch’essi dai genitori. Per la bimba, fortunatamente, nessun problema: solo tanto spavento anche per la famiglia che è intervenuta rapidamente per risolvere la situazione.