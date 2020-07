Lite fra due famiglie sul vialone in Darsena, intervengono i carabinieri

Serata movimentata sul vialone a mare in Darsena, per una lite che ha visto confrontarsi, anche in maniera violenta, due famiglie del Varignano.

La baruffa, iniziata probabilmente per futili motivi, ha richiesto l’intervento dei carabinieri e anche di alcune ambulanze, inviate dalla centrale unica del 118. In due hanno avuto bisogno di lievi cure mediche, un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia.

I militari dell’arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato i presunti partecipanti alla lite.