Si fa male alla caviglia al Passo dell’Alpino

Ancora incidenti in montagna. Nel pomeriggio di oggi è partito un intervento della stazione di Querceta per un trauma alla caviglia occorso a un escursionista, rimasto ferito in zona Voltoline a Levigliani, a circa 100 metri del Passo dell’Alpino.

L’incidente è accaduto nella zona del Monte Corchia e l’intervento è partito dopo l’allarme lanciato dai compagni. Sul posto sono intervenuti gli addetti della stazione di Querceta.

Un intervento si è invece concluso nella zona del Monte Sagro per un’escursionista di Sarzana che è caduta riportando un trauma distorsivo alla caviglia. I tecnici della stazione Carrara e Lunigiana hanno raggiunto l’infortunata, che è stata imbarellata e trasportata al parcheggio di foce di Pianza, dove ad attendere c’era l’ambulanza. L’intervento si è concluso alle 17,20.