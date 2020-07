Questura di Lucca, arriva la nuova dirigente Iervasi

Arriva in questura a Lucca la neo promossa primo dirigente Lina Iervasi, calabrese, che dopo aver diretto per diversi anni l’ufficio immigrazione della questura di Firenze, dove era considerata una colonna portante, è stata assegnata a dirigere la divisione della polizia amministrativa e sociale della Questura di Lucca, in sostituzione di Miriam Piazzolla da poco andata in pensione.

Inoltre, al termine del corso di formazione dirigenziale, rientrano oggi in servizio la dottoressa Marianna Stio, capo di gabinetto, e il dottor Davide De Servi, dirigente dell’ufficio immigrazione, entrambi con la nuova qualifica di vice questore aggiunto.

A tutti e tre va un in bocca al lupo del questore per la nuova esperienza.