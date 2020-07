Uno scooterista è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, in un incidente con un’auto avvenuto in viale Carlo Del Prete attorno alle 18 di oggi pomeriggio (9 luglio).

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, lo scooterista è finito a terra e si è procurato una sospetta frattura ad un femore. E’ stato trasportato al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia municipale.