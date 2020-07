Controlli antidroga in centro anche per il sabato in città con il servizio interforze. Ancora una volta è stato sanzionato il titolare di un locale che stava somministrando alcol a un minore. Si tratta della terza volta nell’arco di un mese e per questo il locale, situato in via San Paolino, verrà segnalato alla prefettura ed ora rischia la chiusura in quanto recidivo. Il minore, invece, è stato affidato all’esercente della potestà genitoriale

Durante la serata sono stati controllati anche 80 ragazzi, uno dei quali, un minorenne, è stato segnalato dal cane antidroga in quanto trovato in possesso di meno di un grammo di marijuana, detenuta per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e il minore affidato ai genitori

Il servizio interforze serve a prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti in centro storico nel fine settimana nelle zone che gravitano intorno alla movida lucchese. Al servizio hanno partecipato polizia, carabinieri, Guardia di finanza e la polizia municipale di Lucca, supportati da un’unità cinofila antidroga della polizia.