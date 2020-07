Distorsione alla caviglia sul sentiero, arriva l’elisoccorso

La Stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano è intervenuta questo pomeriggio (12 luglio) sulla cresta nord est della Penna di Lucchio nel comune di Bagni di Lucca.

Attivati dal 118, i soccorritori alpini hanno raggiunto un’escursionista di 52 anni di Agliana che aveva subito la distorsione della caviglia. La squadra a terra ha proceduto alla stabilizzazione dell’infortunata e al suo spostamento in una zona sgombra dalla fitta vegetazione per consentire all’elisoccorso sanitario il recupero in sicurezza.

Pegaso 3 ha così calato sul posto il tecnico di elisoccorso del Sast che è stato poi verricellato a bordo assieme all’infortunata. Una volta effettuato il recupero, intorno alle 16,20, l’elicottero si è diretto al Nuovo ospedale apuano di Massa per il primo soccorso.