Tanta paura nella serata di oggi (12 luglio) nella zona del portone dei Borghi, in via Michele Rosi, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento.

Ad accorgersi dell’episodio è stato Martino Tonetti, gestore del Ciclo Divino, noto locale della zona. Si è reso conto del fumo che uscita dall’appartamento, situato sopra il Caffè Gelateria I Borghi, occupato da un anziano che non si era accorto dell’accaduto, probabilmente dopo aver lasciato un fornello acceso.

Tonetti ha attirato l’attenzione di una gazzella dei carabinieri che passava per i controlli in zona e assieme ai militari ha sfondato la porta e aiutato l’anziano a scendere al pian terreno e a non correre pericolo. Due dei militari, a causa dell’intervento si sono sentiti male: uno, dopo che è uscito fuori per strada, si è accasciato, apparentemente intossicato.

Sul posto dalla centrale unica del 118 sono state inviate l’auto medica e due ambulanze della Croce Verde e della Misericordia di Lucca. L’ambulanza della Misericordia ha caricato i due militari per condurli al pronto soccorso dell’ospedale San Luca in codice giallo. La persona anziana, invece, è stato portata sempre in ospedale ma in codice verde.

Per spegnere le fiamme è stato utilizzato l’estintore del Ciclo Divino, nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco di Lucca che hanno concluso l’intervento, verificato la situazione e messo in sicurezza l’appartamento dell’anziano.