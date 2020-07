Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso sulla Sarzanese

Si ribalta con l’auto e finisce in un fosso a Farneta, sulla Sarzanese, nelle vicinanze del bar La Salute.

È successo nella tarda serata di oggi, intorno alle 22,30, quando, per cause al vaglio dei carabinieri un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo nel fosso adiacente alla strada.

Oltre all’auto medica e all’ambulanza, inviate dalla centrale unica del 118, sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco in caso ci fosse di necessità di liberare il conducente dalle lamiere del mezzo. L’uomo, però, è riuscito a uscire autonomamente dall’auto ed è stato trasportato, cosciente, in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Luca con un politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita.