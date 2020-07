Lutto a Castelnuovo per la scomparsa della storica fiorista Giuliana Pedreschi

Lutto a Castelnuovo per la morte di Giuliana Pedreschi, fondatrice storica nel 1966 del nostro negozio “fiorista Giuliana”. Era conosciuta ed apprezzata in tutta la Valle del Serchio, che adesso piange la perdita della 90enne.

“Le mie più sentite condoglianze alle Famiglie Pedreschi-Biagioni per la scomparsa, alla età di 90 anni, della loro carissima Giuliana, famosa fiorista nota non solo a Castelnuovo ma in tutta la Valle del Serchio – il ricordo di Francolino Bondi -.Giuliana col marito aveva messo in piedi, tanto tempo fa,una importante azienda che adesso figli e nipoti stanno portando avanti con grande impegno e professionalità nel segno della indimenticabile fondatrice che, con la sua grande esperienza, non ha mancato di dispensare, fino all’ultimo, i suoi preziosi suggerimenti ed il suo costante ausilio. Addio Giuliana.Ti conoscevamo un po’ tutti e ci mancherai. Riposa in pace”.

Il funerale si terrà domani (14 luglio) alle 17 al cimitero di Castelnuovo.