Paura per un incendio nel pomeriggio di oggi (14 luglio) a Ponte ai Pini, nel territorio del Comune di Altopascio. In zona si è infatti sviluppato un incendio che non ha interessato solo le sterpaglie a bordo strada ma anche alcuni vasi in materiale plastico all’interno di un manufatto adibito a ricovero attrezzi agricoli.

Il denso fumo nero ha allarmato residenti e persone di passaggio che hanno chiesto l’intervento di polizia municipale e vigili del fuoco. Due squadre dei vigili del fuoco di Lucca hanno portato a termine l’azione che ha permesso di spegnere le fiamme e di salvare un boschetto nelle vicinanze oltre che di limitare i danni.

La polizia municipale si è occupata di cercare tracce per risalire ai responsabili dell’incendio, ritenuto doloso, sentendo alcuni testimoni e raccogliendo materiale utile per i provvedimenti del caso.

Si ricorda che in questo periodo è vietata l’accensione di fuochi all’aperto.