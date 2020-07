Scaraventa a terra una donna e le ruba l’orologio: rapina in pieno giorno in via Diaz

Strappa l’orologio a una donna dal polso dopo averla spinta a terra.

È successo questa mattina (14 luglio) intorno alle 11,20 in via Diaz, nella prima periferia cittadina. Secondo le prime ricostruzione una donna, con accento spagnolo, ha affrontato la signora, l’ha spinta a terra e dopo le ha sfilato un orologio prezioso in acciaio e oro. La rapinatrice, assieme a un complice, è poi fuggita in auto.

La signora sta bene, anche se sotto choc per l’accaduto. Sul posto la polizia che indaga sull’episodio, per il quale si configura il reato di rapina.