Coronavirus, un nuovo decesso in provincia di Lucca: sono 143 da inizio pandemia

Un decesso in provincia di Lucca. È questo il dato maggiormente significativo dell’andamento dell’emergenza coronavirus nel bollettino fornito dalla Regione. Non ci sono nuovi casi in provincia, a fronte di otto tamponi positivi in regione, cinque dei quali riferibili a persone rientrate dall’estero.

I nuovi casi sono lo 0,08 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04 per cento e raggiungono quota 8898 (l’86,1 per cento dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 379196, 3451 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 313, +0,6% rispetto a ieri. Due i decessi: 2 uomini, con un’età media di 74 anni, uno in provincia di Firenze e uno in provincia di Lucca. I decessi salgono così a 143 sul territorio.

Non ce l’ha fatta il 71enne Angelo Frati di Lucca (solo omonimo del noto presidente del museo del castagno di Colognora di Pescaglia), che era ricoverato da tempo nella terapia intensiva di Cisanello.

Sono 3223 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 546 a Prato (2 in più), 749 a Pistoia, 1054 a Massa-Carrara (2 in più), 1365 a Lucca, 936 a Pisa (3 in più), 479 a Livorno, 682 ad Arezzo, 429 a Siena, 404 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Tre in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 5 nella Nord Ovest, 0 nella Sud Est.

Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 717 (più 18 rispetto a ieri, più 2,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 468, Nord Ovest 182, Sud Est 67).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 12 (2 in più rispetto a ieri, più 20%), di cui 3 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 50%).

Le persone complessivamente guarite sono 8898 (4 in più rispetto a ieri, più 0,04%): 163 persone “clinicamente guarite” (più 2 rispetto a ieri, più 1,2%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.735 (più 2 rispetto a ieri, più 0,02%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.