Alcol venduto a minorenni: chiuso 15 giorni negozio di kebab in via Minerva

Multati per tre volte per aver venduto alcol a minorenni, il questore chiude per 15 giorni il locale.

Il provvedimento è stato adottato ieri (15 luglio) dal questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A dover rimanere chiuso, per i prossimi 15 giorni, è il kebab di via Minerva 2 in centro storico.

Il tutto in considerazione dei numerosi controlli ed interventi effettuati in più occasioni alla attività dalle volanti della polizia, dai carabinieri e dalla polizia municipale che ha rilevato in capo al gestore più violazioni delle norme poste a tutela dei minori, nello specifico la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e le norme a tutela della sicurezza urbana come il divieto di vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro o metallo.