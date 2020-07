Escursionista in difficoltà a Pruno ritrovato dal soccorso alpino

Paura per un escursionista di 35 anni di Pietrasanta nella zona di Pruno, in Versilia.

L’uomo, che era partito dal Rifugio La Fania in direzione Acquapendente, ha smarrito il sentiero. Durante la fase di discesa ha aggirato il salto della cascata e adesso si trova ad una quota di 650 metri.

I tecnici del soccorso alpino lo hanno geolocalizzato e lo hanno raggiunto stabilendo il contatto vocale e poi lo hanno soccorso traendolo in salvo.

Un mese e mezzo fa il soccorso alpino è dovuto intervenire nello stesso comprensorio per la medesima causa. Anche in quell’occasione la squadra dei soccorritori aveva localizzato i dispersi grazie alla condivisione della posizione tramite whatsapp.

In questi casi la raccomandazione è quella rimanere fermi ed attendere i soccorsi poiché è elevato il rischio di ritrovarsi in una zona impervia nel tentativo di ricerca del sentiero.