Niente nuova antenna alla stazione, Iliad deve trovare un altro sito

Niente nuova antenna all’ex scalo merci di Lucca. Iliad dovrà, infatti, rinunciare a quel sito dopo che, a seguito di un sopralluogo con i tecnici delle Ferrovie, la compagnia ha ricevuto ulteriori prescrizioni nella fase di pre-cantiere, tali da rendere inattuabile l’intenzione della nuova società.

Il Comune, dal canto suo, aveva già dato il via libera con una specifica autorizzazione, per la quale aveva già ottenuto il versamento del canone di 9.500 euro ma di fatto l’ok non è diventato esecutivo.

L’antenna (Iliad ha richiesto 4 siti per installarne altrettante sul territorio comunale di Lucca) dovrà quindi trovare una nuova collocazione. Palazzo Orsetti, quindi, ha revocato l’autorizzazione per la stazione radio all’ex scalo merci, avviando un percorso per trovare una più adeguata collocazione.

A S. Anna l’arrivo della compagnia francese, come noto, ha incontrato l’ostilità dei residenti che si sono organizzati in comitato per protestare contro l’installazione in viale Luporini. Gli altri siti individuati erano a S. Alessio, a Santa Maria a Colle e al parcheggio Carducci.