Pedone investito da un’auto in viale Europa

Un pedone è stato investito da un’auto in viale Europa a Lammari. L’incidente si è verificato poco prima delle 22 di stasera (19 luglio). Stando alle poche informazioni raccolte al momento, si tratterebbe di un uomo che ha riportato un politrauma ma non sarebbe in gravi condizioni.

Il 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo del sinistro e poi hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo.