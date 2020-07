Non soltanto prevenzione allo spaccio degli stupefacenti e all’abuso di alcolici. La polizia municipale di Lucca che ieri ha partecipato al servizio interforze in centro storico ha effettuato anche una raffica di controlli sul rispetto delle norme del codice della strada.

Gli agenti hanno perlustrato il centro storico e hanno elevato svariate sanzioni ad auto lasciate in divieto di sosta. Lo spegnimento notturno dei varchi, come solo ieri faceva notare il comitato Vivere il Centro storico, ha spinto molti “furbetti” al parcheggio selvaggio. I controlli di ieri sera rientrano in questa attività di vigilanza.