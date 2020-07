Travolta da una moto lungo l’Aurelia: è grave

E’ in gravi condizioni una donna di circa 60 anni che è stata investita da una motocicletta mentre viaggiava a bordo di una bicicletta lungo la via Aurelia, a Pietrasanta, in località Pontestrada. L’incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, è avvenuto poco prima delle 18 di oggi (19 luglio).

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica che hanno prestato i primi soccorsi sul posto alla donna. Le sue ferite sono apparse subito gravi e la ferita è stata condotta in ambulanza con il codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia.

Stando ad una prima ricostruzione della polizia municipale il conducente del motociclo viaggiava sulla statale con direzione di marcia nord sud. La bicicletta condotta dalla donna si stava immettendo sul’aurelia dalla via Bugneta verso Pietrasanta quando è avvenuto l’impatto.