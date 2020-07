Muore per un malore alla guida dopo l’incidente stradale: tragedia in Garfagnana

Muore per un malore dopo un incidente stradale. E’ successo questa mattina (20 luglio) in località Volcascio a Castelnuovo Garfagnana, lungo la strada regionale 445. La vittima è Loriano Onesti, un 76enne di Castelnuovo. Nello scontro sono rimasti coinvolti, ma senza conseguenze, un altro veicolo e un mezzo pesante: nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Stando a quanto appreso finora la morte del pensionato sarebbe sopraggiunta per un infarto mentre viaggiava alla guida della sua auto in direzione di Barga.

E’ stata disperata la corsa dei soccorritori sul posto, una volta ricevuto l’allarme, poco prima delle 9. Il 118 ha inviato un’ambulanza e una automedica, ma le condizioni di uno dei conducenti sono apparse subito gravi.

L’uomo, stando a quanto appreso finora, avrebbe avuto un arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. Sul posto per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia municipale di Castelnuovo e in supporto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri.

Stando a quanto ricostruito finora, l’anziano si stava dirigendo a Barga con la sua vettura quando, percorrendo la regionale, ha iniziato a sentirsi male. Ha cercato di accostare ma è finito contro un muro. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno avvisato il 118. Purtoppo ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.

(notizia in aggiornamento)