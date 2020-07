Parcheggi caos lungo il Serchio, scattate le prime multe

Scattano immediatamente le prime sanzioni legate ai divieti di accesso ai mezzi a motore lungo il Parco fluviale dve nella serata di ieri alcuni residenti sono stati minacciati dagli automobilisti indisciplinati.

L’amministrazione, all’indomani dell’inaugurazione della nuova segnaletica, in tutto 60 cartelli distribuiti in modo capillare lungo i 22 chilometri di percorsi ciclo-pedonali sulle rive del Serchio, ha inteso dare in questo modo un segnale forte, di tolleranza zero, a tutti coloro che utilizzano le sponde del fiume come vie di comunicazione alternative alla viabilità carrabile o come una sorta di pista per ciclomotori.

Nella giornata di domenica (19 luglio) la polizia municipale ha multato 9 autoveicoli (3 al mattino e 6 al pomeriggio) che si erano introdotti all’interno delle piste sterrate in riva destra e sinistra del fiume. Anche stamani (20 luglio) i controlli hanno portato all’emissione di una contravvenzione a un’automobilista nei pressi della passerella ciclopedonale sul lato di Sant’Alessio.

“Saremo presenti quotidianamente lungo il Parco fluviale – dichiara il Comandante della Polizia municipale Maurizio Prina – per fare in modo che chi lo utilizza in maniera impropria sia dissuaso dal continuare a farlo. L’amministrazione ci ha chiesto espressamente di intensificare i controlli, e lo stiamo facendo. Ci concentreremo in maniera particolare nei fine settimana, quando aumenta il numero delle persone che si muovono a piedi o in bicicletta lungo i percorsi in cerca di tranquillità e di refrigerio dalla calura estiva, ma saremo presenti costantemente”.

Intanto sono iniziati questa mattina i lavori per l’installazione di 12 cancellate (che si aggiungono alle prime 4 che sono già state installate) per impedire, anche fisicamente, l’accesso ai percorsi ciclo-pedonali sulle due rive del Serchio da parte dei veicoli a motore non autorizzati. I lavori andranno avanti fino al 14 agosto e comporteranno divieti temporanei aggiuntivi di transito veicolare nei tratti via via interessati dagli interventi. I nuovi cancelli, che sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, sono muniti come gli attuali di chiavistello per consentire il transito ai mezzi autorizzati e verranno posizionati in corrispondenza degli accessi al Parco, fra cui, in riva sinistra a Ponte San Pietro, in via dei Lippi Bassi e in via del Palazzaccio; in riva destra presso la cava di Manganello.

I divieti, segnalati in maniera più incisiva dalla nuova cartellonistica e supportati dalle nuove cancellate, riguardano l’accesso di autovetture e motocicli lungo tutto il percorso del Parco fluviale compreso fra Ponte San Pietro e Ponte a Moriano. L’accesso resta consentito ai mezzi autorizzati (forze dell’ordine, mezzi di soccorso, etc.) e ai mezzi dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli del luogo, che dovranno chiedere l’autorizzazione all’ufficio Traffico del Comune.

—