Scontro frontale all’uscita dalla galleria: un ferito grave

Uno scontro frontale all’uscita della galleria. Uno schianto violento, in velocità e uno dei due conducenti rimasto incastrato dalle lamiere e portato in ospedale con il codice rosso. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada regionale 445 nella galleria poco prima di Acquabona.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 20. Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana intervenuti sul posto per i rilievi, una delle due auto coinvolte che viaggiava in direzione del capoluogo del Comune ha tentato un sorpasso, non rendendosi conto di un’altra auto che sopraggiungeva in direzione opposta occupando l’altra corsia. All’interno c’era soltanto una persona, rimasta incastrata nelle lamiere. Per estrarre il ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno poi consegnato all’ambulanza che lo ha condotto in ospedale.

Ferito anche l’altro automobilista ma in maniera più lieve. Nessuno dei due sarebbe comunque in pericolo di vita.