In moto contro un’auto, centauro in ospedale

Un motociclista è rimasto ferito in modo serio dopo essersi scontrato con un’auto in località Seggio a Barga.

L’incidente in cui è rimasto coinvolto è avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, attorno alle 12,30 di oggi (22 luglio). Il 118, una volta ricevuta la richiesta di intervento, ha inviato sul posto ambulanza e automedica.

I sanitari, prestate le prime cure sul posto, hanno condotto l’uomo in ambulanza al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.