Avevano annunciato di essere pronti anche a bloccare i cantieri se fosse stato necessario e così hanno fatto. Tre manifestanti, appartenenti al comitato Per San Concordio e agli Amici del porto della Formica, alla presenza dell’animatrice della protesta civica, Clara Mei e Claudia Zerboni, hanno tentato stamani (23 luglio) di bloccare il taglio di alcuni alberi in piazza Aldo Moro, nell’ambito del progetto di riqualificazione dei quartieri social.

Il direttore dei lavori trovandosi i tre nel cantiere ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e formalizzando una denuncia. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, insieme ai carabinieri, mentre il gesto dimostrativo andava avanti. Al cantiere, contattato dai manifestanti è andato anche il consigliere del M5S, Massimiliano Bindocci, mentre altri esponenti del consiglio non si sono presentati.

Il clima di tensione per le opere previste a San Concordio sale dunque alle stelle. I comitati del quartiere questa mattina sono intervenuti per evitare il taglio degli alberi, sostenendo che le opere cancelleranno l’area verde: da tempo si battono anche contro i lavori al parco della montagnola e contestano il progetto di piazza coperta nell’area dell’ex Gesam.

Stamani il direttore dei lavori tuttavia ha deciso di ricorrere alle denunce. “Nelle settimane scorse – spiega infatti il Comune in una nota – la direzione dei lavori del progetto quartieri social San Concordio ha rilevato i segni di diverse violazioni alle aree di cantiere interdette al pubblico avvenute fuori dall’orario di lavoro. Questa mattina tre persone si sono introdotte in uno dei cantieri per una probabile occupazione. La direzione dei lavori ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e provveduto alla denuncia”. Al momento la digos ha identificato i tre manifestanti che sono stati trovati nel cantiere: rischiano una denuncia a piede libero se sarà, come pare, formalizzata la querela da parte del direttore del cantiere.

Claudia Zerboni del comitato Per S. Concordio spiega che “il progetto dei quartieri social che prevede la sistemazione del parcheggio può essere anche legittimo ma non a scapito degli alberi e del verde. Sono alberi che hanno una cinquantina di anni e sono sani. Era stato promesso che questi alberi non sarebbero stati toccati e invece ecco costa sta accadendo: vengono tagliati”.

Il consigliere Massimiliano Bindocci è caustico: “Stiamo assistendo ad uno scempio degno del sud America. C’era un impegno politico a sospendere i lavori e verificare se c’era la possibilità di fare un passo indietro. Gli attivisti hanno chiesto la documentazione del progetto e invece sono stati identificati come se fossero dei delinquenti. Questi alberi vengono tagliati in modo scellerato da chi per il mattone è disposto a fare tutto”.