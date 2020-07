Coronavirus, positivi una ragazza di 34 anni di Capannori e due anziani di Porcari

Coronavirus, un nuovo positivo nel territorio capannorese. Si tratta di una ragazza di 34 anni, attualmente in albergo sanitario per evitare la possibilità di contagiare i familiari, ma le cui condizioni di salute sono buone.

Ad annunciare il caso, prima del bollettino ufficiale della Regione, è il sindaco Luca Menesini: “La Asl ha già fatto il lavoro di tracciamento – dice – e quindi sono state messe in isolamento fiduciario precauzionale 12 persone. Si ipotizza che la ragazza abbia contratto il virus in vacanza, da cui è rientrata pochi giorni fa”.

“La situazione sul nostro territorio – commenta il sindaco – resta sotto controllo, in quanto da settimane e settimane non avevamo casi di positività. Il caso di oggi però ci ricorda che il Covid-19 gira ancora e che è fondamentale rispettare le regole anti-contagio. Se rispettiamo le regole, possiamo fare tutte le cose in sicurezza”.

Positivi anche due anziani a Porcari. Si tratta di due uomini di 79 e 81 anni della stessa famiglia.

“Da stamattina presto – dice il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari – sono in contatto con i medici competenti della nostra Asl che sono stati anche con me in Comune per fare subito e in fretta il punto. Abbiamo ricostruito subito i contatti stretti e sono in corso i tamponi ulteriori. Gli esami sono in corso sia sui familiari sia sulle persone che accudiscono gli anziani e che non fanno parte della famiglia. Le persone sono tutte in sicurezza nelle loro abitazioni. Abbiamo cercato, assieme alla Asl, che ringrazio della disponibilità di essere più che tempestivi. Perché bisogna agire subito. Bisogna essere veloci e agire. Circoscrivere e isolare”.