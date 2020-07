È uscita di strada con la sua auto mentre percorreva la via Romana Lucchese a Galleno. L’incidente è successo intorno alle 14,30 di oggi (24 luglio). La donna, poi, non è riuscita a uscire dall’auto e sono dovuti arrivare i vigili del fuoco, allertati dagli agenti della polizia municipale dell’Empolese Valdelsa sopraggiunta per prima sul posto.

Mentre si svolgevano i soccorsi all’automobilista, due tir si sono scontrati sulla stessa strada e nello stesso punto. I due mezzi pesanti bloccati dall’impatto, al momento ostruiscono il traffico e quindi la provinciale che collega Fucecchio alla provincia di Lucca è al momento chiusa.

Un intervento impegnativo per gli agenti del distaccamento di Fucecchio quindi, che sono intervenuti con 2 pattuglie in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

(Notizia in aggiornamento)