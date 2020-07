Violento nubifragio intorno alle 12,30 in Versilia. La pioggia, come annunciato anche dall’allerta meteo attiva fino alle 20 di oggi (24 luglio) ha iniziato a cadere copiosamente e non sono mancati i danni.

In particolare a causa della caduta di alberi sono state interrotte, nel comune di Camaiore, la via Italica a Capezzano Pianore e la Francigena (via per Camaiore) nel tratto tra il Ponte di Sasso e il confine con il comune di Viareggio e in località Pioppetti-Montemagno. Quest’ultima è stata riaperta nell’arco di un paio d’ore grazie all’intervento dei tecnici di Comune e Provincia e dei vigili del fuoco.

Foto 2 di 2



Altri disagi si sono registrati sul litorale con gazebo e lettini divelti dal vento e un fuggi fuggi generale negli stabilimenti.

La caduta di rami sulle linee elettriche ha portato al blackout in alcune zone e anche gli impianti telefonici hanno avuto delle difficoltà di funzionamento. Nell’entroterra si sono verificate anche intense grandinate.

Foto di repertorio